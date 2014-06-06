Ученые предсказывают провал экспедиции NASA на Марс

С таким докладом выступил Национальный исследовательский совет (NRC) США, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.

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Как говорится в докладе NRC, без достаточного финансирования, четкой цели и помощи других стран, таких как Китай, отправка астронавтов на Марс невозможна.

США, по мнению экспертов совета, должны отказаться от нынешнего подхода к подготовке экспедиции, в частности, от строительства ракеты большой грузоподъемности, известной как «Система космических запусков», а также пилотируемого корабля «Орион».

NRC рекомендовал NASA выбрать один из трех вариантов организации полета на Марс. Все варианты предусматривают старт с Международной космической станции. При этом 2 из них подразумевают пилотируемый полет на Луну, где будет построена база для дальнейшей экспедиции на Марс.

Третий вариант предлагает вывести с помощью автоматического зонда на лунную орбиту астероид и отправить туда экспедицию. Эта миссия затем должна будет добраться до одного из спутников Красной планеты, выйти на ее орбиту и только после этого высадится на самой планете.

Все 3 варианта, как отмечается в докладе, требуют международного сотрудничества и партнерства с частными фирмами. Стоимость космической программы эксперты NRC не называют.