NASA впервые удалось подробно снять мощнейшую вспышку на солнце

Специалистам из NASA удалось сделать самую подробную съемку солнечной вспышки X-класса за всю историю наблюдений за Солнцем. За ней одновременно наблюдали четыре спутника и одна наземная обсерватория, сообщает ТСН.

Как признаются астрономы, такая подробная съемка стала возможной лишь благодаря случайному стечению обстоятельств, когда камеры исследовательских аппаратов оказались одновременно наведены на один участок звезды.

Заснятая вспышка относиться к X-классу, самому мощному виду солнечной активности, что позволило ученым получить детальную информацию о природе звезды и накопить материал для дальнейших исследований.