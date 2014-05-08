Аудитория интернета приблизилась к рекордным трем миллиардам

К концу 2014 года число пользователей интернета в мире достигнет почти 3 миллиардов. Об этом говорится в релизе Международного союза электросвязи (МСЭ) при ООН.

Отмечается, что две трети от общего числа пользователей интернета в мире приходятся на развивающиеся страны. Более 90% населения, которое еще не пользуется интернетом, проживают в развивающихся странах.

Почти 20% населения Африки к концу 2014 года будут подсоединены к сети, в то время как в 2010 году эта цифра составляла всего 10%.

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"В Северной и Южной Америке примерно 2 из 3 человек к концу 2014 года будут пользоваться интернетом, что соответствует самым высоким после Европы темпам проникновения", - отмечает организация.

В Европе к концу 2014 года уровень проникновения интернета достигнет 75% (или 3 из 4 человек).

Около 45% пользователей интернета в мире будут проживать в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сказано в релизе.

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Также в МСЭ отмечают, что к концу 2014 года 44% домохозяйств в мире будут иметь доступ в интернет. В развивающихся странах к интернету будут подсоединены около 31% домашних хозяйств, по сравнению с 78% − в развитых странах.

"Более половины домашних хозяйств в СНГ будут подсоединены к интернету. В Африке к интернету будут подсоединены только около десяти процентов домашних хозяйств", - подчеркивают в МСЭ.

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области информационно-коммуникационных технологий.