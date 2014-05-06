"ВКонтакте" показывает Крым частью России только для россиян

Социальная сеть "ВКонтакте" начала отображать населенные пункты аннексированного полуострова Крым в составе Российской Федерации для пользователей из России. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил представитель соцсети Георгий Лобушкин.

Теперь для поиска людей из Симферополя или Севастополя нужно указать Россию страной проживания, при указании Украины города не находятся.

"С начала прошлой недели российские пользователи "ВКонтакте" могут найти крымские города в составе России", - сказал Лобушкин. При этом украинские пользователи по-прежнему будут видеть города полуострова в составе Украины, уточнил он.

Крым в составе России уже отображают российские интернет-компании Mail.Ru Group и "Яндекс". При этом последняя отображает Крым в составе Украины для украинских пользователей и Турции, которые не признали референдум в Крыму.

Google с 11 апреля отображает Крым как территорию России, но сохранил для отображения населенных пунктов в регионе пометку "Украина". На картах Bing полуостров разграничен и со стороны Украины, и со стороны России, при этом населенные пункты подписаны как украинские. В интернет-энциклопедии "Википедия" Крым подписан как спорная территория.

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