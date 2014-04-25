Немецкие ученые попробуют вырастить помидоры в условиях невесомости

Немецкие ученые хотят выяснить, можно ли выращивать помидоры в условиях невесомости. Они намерены запустить на орбиту спутник со специально разработанными для этого теплицами, сообщает пресс-служба Университета имени Фридриха-Александра в Эрлангене и Нюрнберге, передает ИТАР-ТАСС.

В космическом исследовании этот вуз участвует совместно с Германским аэрокосмическим центром (DLR) в Кельне.

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Согласно планам ученых, эксперимент начнется весной 2016 года. На орбиту спутник с теплицами доставит одноразовая ракета-носитель Falcon 9. Запуск будет осуществлен с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Исследование продлится около года, полив растений будет производиться автоматически.

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"Эксперимент поможет нам выяснить, смогут ли космонавты в будущем выращивать растения в условиях невесомости. Это было бы крайне полезно для продолжительных миссий", - сказал один из членов исследовательской группы Себастиан Штраух. Данный опыт позволит, по мнению инициатора эксперимента, сотрудника аэрокосмического центра Йенса Хауслаге, найти ответы на ряд вопросов, касающихся "выживания организмов в непривычной для них среде".