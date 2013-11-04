Российские ученые придумали, как в космосе выращивать морковку и помидоры

"Оранжерея с суммарным объемом около 3 кубических метров включает четыре конвейерных цилиндрических модуля для выращивания листовых салатных овощей, моркови, томатов и перца и смогла бы ежедневно обеспечивать в полете экипажу из шести человек потребление около 2 кг свежих овощей, содержащих 100% необходимых экипажу и хорошо усвояемых витаминов А и С, 10-20% - витаминов группы В, минеральных веществ и пищевых волокон", - говорится в тезисах доклада ИМБП, опубликованном сборнике, подготовленном к 50-летию института, пишет ZN.UA со ссылкой на Интерфакс.

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Цилиндрическая компоновка модулей позволяет получить существенный выигрыш в массе системы по сравнению с другими конфигурациями модульных космических оранжерей, говорится в докладе.