Украинский рынок IT в 2014 году сократится на 25%

Об этом сообщается в исследовании аналитической компанией IDC, проведенном совместно с компанией De Novo.

Согласно отчету, прогноз построен при учете политической стабильности в стране, среднегодового курса 11 грн за долл., падения ВВП на 8% и международной финансовой помощи в третьем и четвертом кварталах текущего года.

По данным IDC, в 2013 году рынок IT в Украине сократился на 8% - до 2,9 млрд долл. с 3,2 млрд долл. При этом основной причиной падения является сокращение рынков IT-оборудования на 11,3% - до 2,3 млрд долл.).

В свою очередь, в прошлом году рынок программного обеспечения вырос на 6% и составил 300 млн долл., рынок IT-услуг увеличился на 5,8% - до 308,8 млн долл. и рынок облачных сервисов вырос в 2,8 раза – до 5,8 млн долл.

Справка УНИАН. IDC (International Data Corporation, США) – аналитическая и консалтинговая компания. Более 1000 аналитиков IDC в 110 странах изучают технологии, тенденции и возможности отрасли на мировом, региональном и местном уровнях.

Компания имеет представительство в Украине. Компания De Novo специализируется на предоставлении профессиональных IT-услуг, услуг коммерческого дата-центра и облачных сервисов, владеет собственным центром обработки данных.

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