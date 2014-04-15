Google приобрела производителя беспилотников на солнечных батареях

Интернет-корпорация Google приобрела компанию Titan Aerospace, специализирующуюся на разработке беспилотников, работающих от солнечной энергии, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на The Financial Times.

Благодаря сделке Google рассчитывает обеспечить доступом в интернет развивающиеся страны, где услуга недостаточно распространена.

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Titan Aerospace должен дополнить собственный проект Google - Project Loon в рамках которого американская корпорация создает систему воздушных шаров для возможности предоставления интернет-сигнала жителям удаленных районов Земли.

Ранее сообщалось, что команду Titan Aerospace, которая базируется в Нью-Мексико, хотела приобрести Facebook, но вместо этого крупнейшая социальная сеть договорилась о покупке британского стартапа Ascenta, специализирующейся на аэрокосмических технологиях, за 20 млн долларов.