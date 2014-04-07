Российский проект "Ё-Мобиль" окончательно "похоронили"

Решение в компании объяснили резким ростом цен на оборудование из-за ослабления рубля и спадом авторынка. В каком проекте можно будет использовать платформу "Е-мобиля", государство пока не определилось.

О том, что компания "Е-Инжиниринг", которая занимается проектированием "Е-мобиля", передала ФГУП НАМИ всю конструкторскую документацию и исключительные права на ноу-хау по разработке кузова и шасси автомобиля, изданию "КоммерсантЪ" рассказали в ОНЭКСИМе Михаила Прохорова. Договор о передаче прав подписан 3 апреля, сумма сделки составила символический €1.

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Директор по инвестициям ОНЭКСИМа Валерий Сенько пояснил, что "конъюнктура авторынка РФ и общая ситуация в экономике существенно изменились, ослабление рубля резко увеличило стоимость производства", так как большую часть оборудования планировалось закупать за рубежом. С 2010 года "параметры проекта изменились, его бюджет мог составить €450 млн", а на исследования уже потрачены "несколько сотен миллионов евро". На фоне падающего спроса эффективность проекта стала неочевидной. Поэтому принято решение передать наработки государству. "Е-Авто" сохранит за собой только бренд "Е". "Нам поступали предложения от иностранных компаний о продаже технологий, но было принято принципиальное решение оставить их в России",— утверждает Валерий Сенько. Замглавы Минпромторга Алексей Рахманов сообщил, что министерство и НАМИ "с благодарностью восприняли передачу технологий": "Мы будем анализировать их наработки и затем примем решение, в каких именно проектах они могут быть полезны".

Под проект гибридного "Е-мобиля" с газобензиновым двигателем и электрической трансмиссией было создано СП "Е-Авто" (51% у ОНЭКСИМа, 49% у "Яровита" Андрея Бирюкова). Сейчас ОНЭКСИМу принадлежит уже 85% СП. Цена "Е-мобиля" могла составить 350-500 тыс. руб. (100-150 тыс. грн) Начальный объем производства планировался в 20 тыс. машин в год, было собрано 215 тыс. предварительных заявок. Бюджет проекта оценивался в €150 млн, выпуск машин должен был начаться в мае 2012 года. В 2011 году "Е-Авто" подписало соглашение с Петербургом о строительстве завода, но сроки запуска не раз сдвигались. В феврале глава комитета по промполитике города Максим Мейскин говорил, что проект отложен на неопределенный срок.

Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что в связи с ростом затрат проект "стал фактически нерентабелен" и "передача технологий государству — наиболее красивый и приемлемый вариант". Они отмечают, что по ходу работы "возникало много текущих непредвиденных проблем", в итоге цена "Е-мобиля" могла вырасти вплоть до 1 млн руб., что "в целом меняло концепцию доступного отечественного автомобиля". "В итоге было решено заморозить закупку основных линий, а потом и выйти из проекта в целом",— говорит один из собеседников "Ъ".

Источники отмечают, что в такой ситуации НАМИ "стал наиболее понятным государственным партнером". В 2013 году "Е-Инжиниринг" делал для института анализ платформы проекта "Кортеж" (производство автомобилей для первых лиц), а также спроектировал и изготовил образцы электромоторов и электроники для проекта "Гибридная Lada Granta". НАМИ проводил техническо-технологическую экспертизу "Е-мобиля", сделав вывод о возможности создания серийного автомобиля. Но от самостоятельных планов производства "Е-мобиля" ОНЭКСИМ отказывается: производственный комплекс в Петербурге продадут. По словам Валерия Сенько, там "есть вся необходимая инфраструктура", кроме производственных линий.

Разработку крупной универсальной платформы для западного производителя источники "Ъ" на рынке оценивают в $1-1,5 млрд. Платформа электромобиля для американской Tesla, по неофициальной информации, стоила около $700 млн. Один из источников в отрасли говорит, что в случае с "Е-мобилем" дело не доходило до переговоров по цене интеллектуальной собственности, но, по его оценке, торги могли бы начаться от $200-300 млн. Китайские производители, считает он, заплатили бы и больше, а американские или европейские могли бы купить разработку отдельного крупного узла, например, трансмиссии, примерно за $200 млн.