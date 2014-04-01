Мировой рынок программного обеспечения за год вырос почти на 5%

Доход IT-компаний от продаж программного обеспечения (ПО) в мире в 2013 году вырос на 4,8% - до 407,3 млрд долл. с 388,5 млрд долл. годом ранее, сообщается в отчете аналитической компании Gartner (США).

Согласно отчету, по итогам прошлого года крупнейшим поставщиком ПО в мире была компания Microsoft, которая за год увеличила выручку от продаж софта на 6% - до 65,7 млрд долл.

Второе место в рейтинге впервые заняла компания Oracle с доходом 29,6 млрд долл. (рост на 3,4%), обогнав при этом IT-гиганта IBM с доходом 29,1 млрд долл. (рост на 1,4%).

В пятерку лидеров по продажам ПО также вошли компании SAP (18,5 млрд долл.) и Symantec (6,4 млрд долл.).

«Рынок программного обеспечения за последние 5 лет изменил свои очертания. Главную роль в этом изменении играют облачные вычисления. Поставщики ПО активно скупают облачные компании и предлагают своим клиентам новые технологии, соответствующие современным трендам», - отметила вице-президент Gartner Джоан Коррея.

Справка УНИАН. Gartner, Inc. – одна из ведущих аналитических и консалтинговых компаний в сфере ИТ. Основана в 1979 году, штаб квартира размещена в Стэмфорде (Коннектикут, США), компания проводит исследования в 85 странах, количество сотрудников – более 5 тыс.

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