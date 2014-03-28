Ватиканское радио оцифровало звуковой архив Римских Пап

Как сообщило Ватиканское радио, это достижение стало возможным благодаря вкладу дочернего банка "Интеза" в России при поддержке итальянской общественной организации Confartigianato Persone.

Со дня своего основания в 1931 году Ватиканское радио хранит бесценное историческое и документальное наследие. Голоса римских понтификов собраны в звуковом архиве папского радио, в задачи которого входит также забота о сохранении собрания записей и защита права на интеллектуальную собственность.

Оцифровка архива, приуроченная к предстоящей церемонии канонизации Иоанна XXIII и Иоанна Павла II, назначенной на 27 апреля, обеспечит надежное хранение звукового материала, чья целостность может быть нарушена из-за износа носителей информации. С другой стороны, это позволит более эффективно и рационально систематизировать аудио- и текстовую информацию. Новые цифровые носители облегчат работникам СМИ и исследователям доступ к содержанию архива.

В своем сообщении о завершении работ генеральный директор радио и руководитель Службы печати Святого престола отец Федерико Ломбарди особо отметил кропотливый труд технического отдела радиостанции. Всего было оцифровано более 8 тыс. магнитных лент и оригинальных носителей с записями выступлений Римских Пап на протяжении 83 лет.

Инициативу под названием "Голос Пап" официально представит на пресс-конференции во вторник, 1 апреля, почетный префект конгрегации по делам епископов и почетный президент папской комиссии по Латинской Америке кардинал Джованни Баттиста Ре.