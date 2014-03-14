Европарламент принял закон о едином стандарте для зарядных устройств

Все гаджеты должны получить единую зарядку, а другие виды, которых насчитали более 30 видов, в соответствии с решением Европарламента - подпадут под запрет, сообщает ТСН.

Читайте такжеApple занимает 73% рынка мобильной корпоративной техники в мире - исследование

По мнению самих депутатов, это плодотворно повлияет на экологию, ведь при смене гаджета, старая зарядка обычно выбрасывается, что приводит к образованию 51 тонне электронного мусора ежегодно.

И хотя закон, для вступления в силу, еще должен быть поддержан Советом Европы, а на применение его норм отведено 2 года, конкретная модель порта не указана и возможно будет разработан новый порт, который будет более удобен, чем micro-USB, который является самым распространенным на данный момент.