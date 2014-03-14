Европарламент принял закон о едином стандарте для зарядных устройств
Большинство депутатов Европарламента проголосовали за введение единого стандарта зарядных устройств для гаджетов, что ставит под угрозу индивидуальный порт Lightning от Apple.
Все гаджеты должны получить единую зарядку, а другие виды, которых насчитали более 30 видов, в соответствии с решением Европарламента - подпадут под запрет, сообщает ТСН.
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По мнению самих депутатов, это плодотворно повлияет на экологию, ведь при смене гаджета, старая зарядка обычно выбрасывается, что приводит к образованию 51 тонне электронного мусора ежегодно.
И хотя закон, для вступления в силу, еще должен быть поддержан Советом Европы, а на применение его норм отведено 2 года, конкретная модель порта не указана и возможно будет разработан новый порт, который будет более удобен, чем micro-USB, который является самым распространенным на данный момент.