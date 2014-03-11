В Японии протестировали мобильное приложение для спасения от цунами

В японской префектуре Акита прошло тестирование приложения для мобильных устройств, с помощью которого жители прибрежных районов смогут быстро найти убежище от наступающей волны цунами. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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Программа была разработана специалистами из ведущего мобильного оператора Японии NTT Docomo. Система начинает работать после того, как на смартфон поступает сообщение о сильном землетрясении. На экране устройства при этом появится описание маршрута к ближайшему оборудованному убежищу. Владельцу гаджета останется только оперативно выполнить указания приложения.

В ходе испытаний в Аките добровольцы, плохо знакомые с местностью, должны были найти убежище с помощью этой программы. Некоторые из них в итоге заблудились, однако разработчики приложения не теряют оптимизма и заявляют, что следующая версия приложения будет более точной и простой в использовании.

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Из-за частых землетрясений в Японии на регулярной основе проводятся учения по срочной эвакуации, во время которых население знакомят с оптимальными маршрутами. Однако печальный опыт 2011 года, когда разрушительное землетрясение и цунами опустошили все северо-восточное побережье страны, показал, что счет для спасшихся от многометровой приливной волны шел на секунды. В связи с этим японские власти приняли решение обеспечить жителей прибрежных районов всеми возможными средствами, чтобы они не теряли времени в случае повторения стихийного бедствия подобного масштаба.