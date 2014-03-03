Twitter визуализировал обсуждение событий в Украине

Сервис микроблогов Twitter визуализировал на карте мира обсуждение пользователями соцсети событий в Украине. Ссылка на визуализацию в ночь на 3 марта была опубликована в микроблоге @TwitterData. Об этом пишет Lenta.ru.

Составленная Twitter карта охватывает твиты о политических протестах в Украине, отправленные пользователями сервиса с 1 по 25 февраля 2014 года. Именно на февраль пришлись дни наиболее активного противостояния активистов Майдана и правоохранительных органов, в результате которого к власти пришла новая парламентская коалиция, а президент Виктор Янукович вынужден был бежать в Россию.

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Судя по визуализации Twitter, самое большое число твитов, связанных с событиями в Украине, пришлось на последнюю неделю февраля. Кроме самой Украины, события Майдана в эти дни также активно обсуждались в США, Великобритании, Германии, Франции и России.

В связи с событиями в Украине, в Twitter появился целый ряд аккаунтов и хэштегов, связанных с Майданом. Одним из самых популярных аккаунтов стал микроблог@euromaidan, опубликовавший за время протестов более 17 тысяч постов и собравший около 100 тысяч подписчиков.