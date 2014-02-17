В Еврокомисии назвали роуминг на территории ЕС "экономическим безумием"

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Еврокомиссии на основе опроса Евробарометр, проведенного среди 28 тысяч граждан ЕС.

Активно путешествующие европейцы чаще выключают услуги по передаче данных в роуминге (33% респондентов), чем прочие (16%). «Еврокомиссия считает, это происходит, потому что активным путешественникам лучше известна настоящая стоимость передачи данных в роуминге в Европе», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеЕС намерен отменить плату за роумингПримерно 94% европейцев ограничивают использования услуг, таких, как Facebook, за пределами своей станы в связи с роуминговыми тарифами на мобильную связь, а почти половина опрошенных никогда не будет использовать мобильный интернет в роуминге в ЕС по той же причине.

Лишь один участник опроса из десяти использует почту дома и в роуминге в другой стране ЕС одинаково. Трое из десяти респондентов никогда не звонят, пока находятся в роуминге в Евросоюзе. В своих странах ЕС примерно 70% граждан, когда звонят в другие государства союза, сокращают длительность разговоров из-за их стоимости.

«Я искренне потрясена этими цифрами. Это показывает, что мы должны устранить роуминг. Миллионы представителей бизнеса несут дополнительные издержками из-за роуминга, компании, работающие в сфере создания приложений, также теряют доходы. В роуминге нет смысла на едином рынке - это экономическое безумие», - сказал вице-президент ЕК Нели Крус (Neelie Kroes), чьи слова приводятся в сообщении.

В ЕС с 2008 года устанавливаются максимальные тарифы на звонки, SMS и передачу данных в роуминге, которые постепенно снижаются. В сообщении отмечается, что розничная стоимость звонков и SMS в роуминге сократилась с того времени на 80%, а передача данных стала дешевле в пределах 91%. Еврокомиссия осенью 2013 года предложила законопроект, предусматривающий создание к 2016 году в Евросоюзе единой зоны, с тем, чтобы клиенты могли использовать мобильную связь и интернет в странах ЕС по тем же тарифам, что и в своей стране союза.