Армию США "вооружили" фаблетами Samsung - CМИ

Командование Армии США закупило около семи тысяч фаблетов Samsung Galaxy Note II, которые будут носиться бойцами на груди, сообщает Lenta.ru. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на военный источник. Кроме того, ожидается, что южнокорейская компания Samsung может получить заказ Агентства национальной безопасности США на поставку нескольких тысяч таких устройств. Американским военным фаблеты Note II будут поставляться в версии Nett Warrior.

Официально ни Армия США, ни Samsung информацию о закупках мобильных устройств не комментируют. Рик Уолш, начальник управления CIO G/6 Армии США, отвечающего за интеграцию и применение коммерческих электронных устройств, заявил изданию Defense News, что аппаратная начинка поставляемых для военных гаджетов изменений не претерпевает, однако программное обеспечение заменяется полностью.

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Ранее американские военные объявляли, что электронные устройства для военных получают специальную защищенную версию операционной системы Android, в которой отключены практически все коммуникационные возможности, включая модули сотовой связи, Wi-Fi и Bluetooth. Обмен данными между устройствами производится посредством подключения к носимым рациям Rifleman Radio. Фактически планшеты и коммуникаторы выполняют роль информационных дисплеев.

Система Nett Warrior была разработана в интересах Армии США. Ее основной задачей является отображение местоположения бойцов на поле боя, с выводом подробной информации на планшет командира. Фаблеты Galaxy Note II в составе системы призваны обеспечивать навигацию и отображение данных о местоположении бойцов с отметками на электронной карте. Ограниченные партии фаблетов покупались американскими военными и ранее в рамках разработки системы Nett Warrior.