Торговые центры ОАЭ оборудуют виртуальными примерочными зеркалами

Виртуальные примерочные зеркала, посмотревшись в которые покупатели смогут "примерить" любую понравившуюся в бутике вещь, в ближайшее время появятся в нескольких крупных торговых центрах столицы ОАЭ Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на Emirates 24/7 News.

Первый виртуальный style pod уже заработал в моле The Galleria в Абу-Даби. Посетителю достаточно лишь встать перед виртуальным экраном-зеркалом - и прибор за 3 секунды смоделирует его 3D отражение, на которое затем можно "примерить" любую понравившуюся в магазине вещь или получить совет стилиста по подбору аксессуаров.

Покупатель при этом сможет увидеть свое реалистичное отражение в новом наряде в любом ракурсе, покрутиться перед "зеркалом". Разработчики уверяют, что style pod способен даже распознавать структуру ткани и правильно отразит ее колебания при любом движении "модели".

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"Мы рассчитываем, что эта новинка значительно ускорит процесс продаж в магазинах, избавит покупателей от самой неприятной процедуры - беготни с вешалками и стояния в очередях в примерочные комнаты", - заявил представитель компании-разработчика style pod Стив Блит.

По его словам, в перспективе, покупатели смогут одновременно примерять и комбинировать вещи сразу из нескольких магазинов, выбирать макияж, прическу, примерять очки и головные уборы. В планах также создать домашнюю онлайн версию style pod, чтобы клиенты могли примерять вещи и делать правильные покупки в молах, не выходя на улицу.