Старший вице-президент Google возглавит YouTube

Старший вице-президент и руководитель рекламного подразделения Google Сьюзан Войжитски возглавит принадлежащий поисковику интернет-сервис YouTube, сообщает издание ReCode со ссылкой на собственные источники.

Согласно сообщению, решение о смене руководства видеохостинга принял исполнительный директор Google Ларри Пейдж.

Пост генерального директора YouTube с 2010 года занимал Салар Камангар. В дальнейшем он намерен занять одну из руководящих должностей в другом подразделении компании Google.

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Справка УНИАН. YouTube – интернет-сервис, предоставляющий услуги видеохостинга.

Компания была основана в 2005 году тремя бывшими работниками PayPal в Сан-Бруно, Калифорния. В ноябре 2006 года Google завершила сделку о покупке YouTube за 1,65 млрд долл.

В 2013 году месячная аудитория сайта превысила отметку в 1 млрд человек.