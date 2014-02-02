В США школьница получила ожоги из-за вспыхнувшего у нее в кармане iPhone

Инцидент произошел в пятницу в средней школе города Кеннебанк. По данным издания, когда 14-летняя ученица садилась на стул со смартфоном в заднем кармане штанов, она услышала треск, и сразу после этого появился дым.

Читайте такжеApple за год потеряла более 3% рынка смартфонов - отчетПо словам директора школы, сначала девушка запаниковала, но быстро совладала с собой и начала кататься по полу, что позволило сбить пламя с одежды. В этот момент тлеющий телефон выпал из кармана. Одноклассницы прогнали из класса мальчиков и помогли подруге освободиться от штанов, сообщает РИА Новости.

Девушку доставили в больницу, врачи диагностировали у нее ожоги второй степени и, оказав необходимую помощь, отпустили уже через 45 минут.

Читайте такжеApple заявляет, что не знала о возможности спецслужб следить за владельцами iPhoneМестные власти расследуют обстоятельства произошедшего. Сотрудники пожарной службы Кеннебанка предполагают, что деформация и механическое повреждение корпуса телефона привели к короткому замыканию литий-ионного аккумулятора. Компания Apple пока не комментирует инцидент.