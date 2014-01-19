СМИ: Вирус, который похитил данные 110 миллионов банковских карт, написал подросток из РФ

Автором вируса, с помощью которого были похищены данные 110 миллионов банковских карт в США, предположительно является 17-летний молодой человек из Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.

К такому выводу пришли специалисты из компании IntelCrawler, занимающейся обеспечением компьютерной безопасности. По их данным, автор вируса, который считается «хорошо известным специалистом» на черном рынке, продал более 60 версий вредоносного кода киберпреступникам из различных стран, в том числе, из Восточной Европы.

При этом отмечается, что сам подросток не причастен к кибератакам. Согласно информации издания, вредоносный код, который, предположительно, использовался при атаке на торговую сеть Target, первоначально назвался KAPTOХА, а потом стал известен как BlackPOS. Придуман вирус был в 2013 году, первые сообщения о его использовании появлялись еще весной прошлого года. Ранее сообщалось, что KAPTOХА фигурирует на рынке хакеров с июня.

Как писали англоязычные СМИ, вирус, из-за которого в США были похищены данные 110 миллионов кредитных карт, был «написан частично по-русски». Слова русского языка в языках программирования, как правило, не используются, поэтому на русском, скорее всего, были написаны комментарии, вставленные в код программы.

В конце 2013 года компания Target признала факт взлома своих систем и кражу данных миллиона кредиток. Взлом сервера, на котором хранились данные кредитных и дебетовых карт клиентов компании, мог произойти с 27 ноября по 15 декабря. Украденная информация включала имена, адрес, номер телефона и электронную почту потребителей.