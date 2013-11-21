В России стартовала ракета-носитель "Днепр" с группой зарубежных спутников

На борту ракеты находится связка зарубежных космических аппаратов различного назначения, сообщает РИА Новости.

"Пуск тяжелой конверсионной ракеты "Днепр" с попутным выведением группы зарубежных космических аппаратов осуществлен в штатном режиме в 11.10 мск (09:10 по Киеву - УНИАН)", - сообщил журналистам представитель Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на наблюдательном пункте.

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В результате этого пуска в космос будут выведены зарубежные космические аппараты "ДубайСат-2" (ОАЭ), "STSAT-3" (Республика Корея), "UniSat-5" (Италия), "SKYSAT-1", "AprizeSat-7/8" (США), "BRITE-PL", "GOMX-1", "WNISat" (Институт аэрокосмических исследований при университете Торонто, Канада), 9 контейнеров "ISIPOD"с 14 наноспутниками "CubeSat" (Нидерланды) и полезная нагрузка "БПА-3" (Украина).

Намеченный запуск "Днепра"станет вторым в 2013 году. В конце августа "Днепр"уже вывел на орбиту южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли KompSat-5.

Ракета-носитель "Днепр"создана на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-20 (по классификации НАТО - SS-18, "Сатана"). В рамках программы "Днепр"проводится утилизация баллистических ракет с попутным выводом в космос полезной нагрузки. Роскосмос и Национальное космическое агентство Украины (в превращении боевых ракет в космические ракеты-носители участвует украинское КБ "Южное") для управления проектом создали международную космическую компанию "Космотрас". С 1999 года выполнено 18 пусков ракет-носителей "Днепр", с помощью которых на орбиту вывели 63 космических аппарата 15 стран.