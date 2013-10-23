Символом изменений этот гаджет уже стал: компания, которая когда-то была лидером традиционных мобильных телефонов, представляет планшет - последнее достижение специалистов Nokia.

Эксперты ИТ-отрасли взволнованы:"Это - великий день для рынка планшетов в целом и для Nokia частности. Это поможет им доказать на что они способны, улучшить позиции в бизнес-среде и продемонстрировать все, что может Lumia 2520."

По данным Gartner, в 2012 году во всем мире в продажу поступило 120 млн планшетов. В этом году их может быть уже 184 млн, а в следующем - 263 млн, сообщает Euronews.

Именно такие поражающие цифры поставок и продаж, этот рынок является таким лакомым кусочком для Nokia. Но это так же означает, что конкуренция за этот лакомый кусочек идет упорная. Лидеров пока два: Apple и Samsung.