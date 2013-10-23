Новая ОС от Apple уже доступна бесплатно в Mac App Store (фото)

Остановимся еще раз на ключевых особенностях, о которых в ходе минувшей презентации рассказал Крейг Федериги.

Десятая по счету версия OS X получила свое название в честь серфинг-зоны Mavericks, что расположена в Калифорнии. Пожалуй, наиболее заметным отличием, которое придется по душе абсолютно всем, стала полная бесплатность OS X 10.9. Это произошло впервые в истории настольных операционных систем Apple, сообщает iPhones.ru.

OS X Mavericks способна улучшить и без того выдающиеся показатели времени работы компьютеров под управлением Intel Haswell. Так, например, MacBook Air этого года сможет проработать на час больше при просмотре страниц в Сети при помощи Safari. Воспроизведение музыки в iTunes также увеличится примерно на полтора часа. Но все эти цифры лишь красивая обертка для реальной функции энергосбережения, встроенной в Mavericks.

Работает она наподобие многозадачности в iOS. Свернутое или неактивное в данный момент приложение перестает потреблять вычислительную мощность процессора, а вместе с ней и энергию аккумулятора. Само собой это не касается программ, работающих в фоновом режиме. Проще говоря, ваш компьютер Apple проработает как минимум не меньше после перехода на OS X 10.9, а в идеале даже больше, чем обычно.

OS X Mavericks обладает совершенно новыми возможностями по работе с оперативной памятью. Главная из них получила название Compressed Memory. По словам Крейга Федериги, Compressed Memory позволяет вместить 6 ГБ данных в оперативной памяти в объем равный всего 4 ГБ.

Вслед за iOS Apple оснастила картами собственной разработки и настольную операционную систему. Среди новых приложений пользователей ждет и iBooks. Еще один перебежчик из мира iOS. Приложение обладает ровно теми же функциями, поддерживают покупку книг и их интерактивное содержимое. Читать в любом месте и на любом устройстве теперь стало еще удобнее.

Изменению подвергся также Safari. OS X 10.9 бесплатна для всех и каждого вне зависимости от того, используете ли вы Mountain Lion или Snow Leopard. OS X Mavericks уже доступна в Mac App Store.