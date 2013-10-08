В Киеве состоится конференция StartupAddVenture

Freemium конференция предполагает свободное посещение панельных дискуссий для всех зарегистрировавшихся участников, а также дополнительные возможности участия в интерактивных воркшопах.

Главная цель конференции Startup AddVenture – дать максимум практической пользы начинающим предпринимателям и стартапам-командам – получение экспертизы проекта, привлечение менторов и новых членов в команду. Новым форматом для достижения этих целей в рамках Startup Addventure станут интерактивные воркшопы.

Каждый воркшоп – это уникальная возможность в сжатые сроки "прокачать" типичные кейсы по тематике своего стартапа, получить экспертную оценку от гуру в своей отрасли, расширить сеть контактов, прямо на месте проверить на прочность и сработаться с потенциальными членами команды и партнерами.

Количество участников одного воркшопа – 100 человек, которые будут прорабатывать кейсы командами, разбившись на 10 групп по 10 человек. Всего в рамках двухдневной конференции будет проведено 9 воркшопов на самые "горячие" стартап-темы – mobile, pitching, e-commerce, fintech, growthhacking, design, gaming, newmedia, earlystageinvestments.

Воркшопы будут модерировать международные эксперты, обладающие экспертизой и успешным опытом в своей отрасли: Воркшоп early stage investments Дейв МакКлюр (Dave McClure), основатель и управляющий партнер самого крупного венчурного seed фонда и одного из крупнейших стартап-акселераторов в США 500Startups, инвестор более 500 компаний, а также известные венчурные инвесторы, вложившие средства в сотни стартапов по всему миру Александр Галицкий (AlmazCapital) и Игорь Рябенький (AltairCapital). Воркшоп по pitching Адео Ресси (AdeoRessi), основатель самого масштабного в мире сетевого стартап-инкубатора The Founder Institute, создатель стартапов общей стоимостью 2 миллиарда долларов и Дон Додж (DonDodge), представляющий фонд GoogleVentures. Воркшоп по fintech Майкл Сигал (MichaelSigal), успешный американский предприниматель и ментор стартапов, основатель успешного стартапа в сфере fintech AgileCredit, исполнительный продюсер международного соревнования для fintech стартапов, организованного компанией SWIFT – InnotribeStartupChallenge, а также представители KTCorporation (KoreaTelecom), крупнейшего провайдера интегрированных проводных и беспроводных телекоммуникационных услуг Южной Кореи.

Спонсором воркшопа выступает "Фидобанк". Воркшоп по mobile Майкл Бейл (MichaelBayle), в прошлом топ-менеджер Yahoo! и Microsoft, сегодня возглавляющий мобильное подразделение ESPN, крупнейшего спортивного телеканала США; Шридар Солур (Sridhar Solur), технолог и основатель подразделения Cloud/Mobile Printing и руководитель бизнес-инкубатора мобильных приложений и программного обеспечения в HP. "В наше время доступ к информации, по сути, безграничен, и очень важно научиться правильно с ней работать, – говорит Анна Дегтерева, CEO бизнес-инкубатора Happy Farm, соорганизатор Startup AddVenture в Украине. – Главный фокус нашей конференции – результат. То, что действительно поможет стартапу быстро расти и развиваться – это международный опыт и экспертиза, которые они смогут получить на Startup AddVenture, работая с лучшими из лучших". Узнать дополнительную информацию и зарегистрироваться для участия можно на сайте Startup AddVenture www.venturesummit.eu.