В Одессе открылась «Мобильная библиотека»

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное открытие библиотеки состоялось на Соборной площади, где расположили виртуальные книжные полки.

На корешках книг - QR-коды, посредством которых через сеть Wi-Fi можно бесплатно загрузить любую книгу. То есть, читателями библиотеки, которая будет действовать до 11 октября, могут стать все обладатели смартфонов или планшетов.

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Как заявила в ходе открытия библиотеки директор Департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова, эта библиотека – один из самых интересных моментов развития читательства в Одессе.

Около 50% из пятисот книгь представленных в библиотеке, - современные издания различных жанров (детективы, романы и т. д.), остальное – классика.