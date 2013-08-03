Госархиву в Крыму сделали QR-код на фасаде

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, код размещен на фасаде здания Госархива.

С помощью QR-кода можно получить короткую информацию о Госархиве в АРК, в частности, о его истории, основных функциях и фондах, находящихся на хранении.

Это можно сделать с помощью смартфонов, наведя фотокамеру мобильного телефона на специальный черно-белый пиксельный рисунок. Дальше на дисплее мобильного телефона появится вся полезная информация об объекте: график его работы, телефон, адрес и т.д. Язык описания объекта (украинский, русский, польский, английский) можно выбрать самостоятельно.

Как отметили в пресс-службе, внедрение такой новации связано с программой повышения туристического имиджа столицы Крыма – города Симферополь.