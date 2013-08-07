В США обнаружили скелет кита, жившего 15 миллионов лет назад
07:15, 07 августа 2013Наука и IT
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Подобные животные обитали в эпоху Миоцен.
В Америке обнаружили скелет кита, жившего 15 млн лет назад, пишет The Washington Post.
Находка была сделана палеонтологами на берегу реки Потомак. По имеющейся информации, длина древнего млекопитающего составляла почти 8 метров, вес его черепа равняется 460 кг.
Помимо этого, удалось установить, что подобные животные обитали в эпоху Миоцен — первую из эпох неогенового периода.
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