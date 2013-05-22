ВР проголосовала космическую программу на 5 лет

Как передает корреспондент УНИАН, в первом чтении законопроект поддержали 327 народных депутатов из 381, зарегистрированного в сессионном зале.

Правительственным законопроектом предлагается утвердить Общегосударственную целевую научно-техническую космическую программу Украины на 2013–2017 годы, отмечается в объяснительной записке. При этом программа является пятой космической программой независимой Украины и четвертой, имеющей статус Закона Украины.

Программой предусматривается повышение эффективности использования космического потенциала для решения актуальных задач социально-экономического, экологического, культурного, информационного и научно-образовательного развития общества, обеспечения национальной безопасности и обороны и защиты геополитических интересов государства.

Достижение этой цели предусматривается путем усовершенствования механизма оказания государственной поддержки и обеспечения инвестиционной привлекательности космической деятельности в результате: удовлетворения общественных потребностей в сфере дистанционного зондирования Земли, а также спутниковых навигационных и телекоммуникационных услуг; расширения присутствия отечественных предприятий на мировом рынке космических услуг, обеспечения доступа в космос; проведения научных космических исследований, прикладных научных исследований по вопросам создания перспективных образцов ракетно-космической техники и передовых технологий, реализации престижных национальных проектов, а также выполнения научно-образовательных программ; ускорения темпов развития ракетно-космической техники и повышения ее конкурентоспособности; углубления международного сотрудничества.