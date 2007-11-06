Каждый мобильник станет датчиком против оружия массового поражения

23:20, 06 ноября 2007
Наука и IT
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Проектом занялось профильное министерство США

Администрация Джорджа Буша приступила к реализации проекта, в рамках которого для защиты от терроризма на все мобильные телефоны американцев могут быть установлены сенсоры для обнаружения компонентов оружия массового уничтожения (ОМУ), говорится в распространенном в Вашингтоне заявлении Белого дома.

Датчики в случае обнаружения следов ОМУ будут автоматически передавать информацию в центральную систему предупреждения. "Если биологические и химические сенсоры можно будет эффективно интегрировать в обычные сотовые телефоны и предоставить их американскому населению на добровольной основе, то страна потенциально выиграет от появления сенсорной сети с более чем 240 миллионами датчиков", отмечается в документе.

Правительство США направило запрос в ведущие американские компании с просьбой представить предварительные предложения по оснащению мобильных телефонов сенсорами, чтобы выйти на окончательную концепцию в течение трех лет. На первом этапе предлагается обеспечить установку на телефоны сенсоров для химических и биологических компонентов, к которым впоследствии можно будет добавить датчики для радиоактивных.

В заявлении содержится предупреждение о том, что с технологической точки зрения подобные миниатюрные датчики на этот момент существуют только в виде исключительно теоретических разработок. Согласно требованию правительства, будущие датчики должны быть недорогими для производства, работать в различных погодных условиях, а владельцы мобильных телефонов должны будут иметь возможность по своему усмотрению включать или выключать датчики на аппарате.

Руководство проектом поручено министерству внутренней безопасности США.

РИА "Новости"

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