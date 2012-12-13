СМИ: Россия и Китай хотят отнять у ICANN контроль над интернетом
07:22, 13 декабря 2012Наука и IT
2332 0
РФ и Китай представили в ООН план отъема у ICANN контроля над интернетом.
Россия хочет контролировать интернет
Россия и Китай подали в агентство ООН по вопросам телекоммуникаций пакет предложений, в соответствии с которым правительства получали бы право распределять, присваивать и изымать IP-адреса и доменные имена, регулировать доступ к web-сайтам и определять их принадлежность, сообщает Bloomberg.
Сейчас координацию всей деятельности по распределению и доменных имен, и IP-адресов осуществляет созданная в 1998 году при участии правительства США международная некоммерческая организация ICANN (Internet Corporation for Assigned Names).
Изменить существующее положение дел Россия и Китай намерены в коалиции с Алжиром, Бахрейном, Ираком, Саудовской Аравией, ОАЭ и Суданом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter