Nokia представила новый мобильный телефон (фото)
13:38, 20 сентября 2007Наука и IT
3667 0
Наличие Wi-Fi и поддержка технологии UMA
|Фото Reuters
Благодаря UMA (Unlicensed Mobile Access) пользователи смогут совершать звонки с помощью широкополосного интернет-соединения. Также стоит отметить, что новинка будет оснащена двухдюймовым цветным дисплеем, встроенным цифровым плеером и радиоприемником, а также двухмегапиксельной цифровой камерой.
Nokia 6301 поступит в продажу в четвертом квартале 2007 года по цене в 230 евро (около 320 долларов США).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter