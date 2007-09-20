Nokia представила новый мобильный телефон (фото)

Мировой лидер на рынке сотовых телефонов финская компания Nokia представила новый телефон 6301. Основными отличиями новинки от модели 6300 являются наличие модуля Wi-Fi и поддержка технологии UMA, сообщает агентство Reuters.

Благодаря UMA (Unlicensed Mobile Access) пользователи смогут совершать звонки с помощью широкополосного интернет-соединения. Также стоит отметить, что новинка будет оснащена двухдюймовым цветным дисплеем, встроенным цифровым плеером и радиоприемником, а также двухмегапиксельной цифровой камерой.

Nokia 6301 поступит в продажу в четвертом квартале 2007 года по цене в 230 евро (около 320 долларов США).

Лента.ру