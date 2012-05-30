YouTube освободили от ответственности за пиратские ролики

Суд не удовлетворил претензии самой крупной французской вещательной компании TF1 к YouTube в размере 141 миллиона евро за нарушение авторских прав на фильмы и спортивные передачи, опубликованные пользователями, сообщает Лента.ру. В своем решении суд обязал TF1 возместить судебные издержки интернет-гиганта в размере 80 тысяч евро.

В решении сообщается, что ответственность за ролики несет не сам видеохостинг, а его пользователи. YouTube не обязан модерировать видео перед публикацией, так как он информирует пользователей, что публиковать контент без разрешения правообладателя запрещено.

Последнее решение повторяет прецедент 2011 года, когда французский суд классифицировал видеохостинг Dailymotion как "платформу", но не "редактора" контента, отмечает Reuters. Это означает, что вебсайты не несут ответственности за размещенные на них пиратские материалы, если они удаляют их по требованию правообладателя.

Представители TF1 заявили, что удивлены исходом дела и рассматривают возможность аппелировать к решению суда. В Google одобрили решение и отметили, что оно поддерживает открытость их платформы.

В данный момент Google судится по аналогичным искам с медиа-гигантом Viacom в США и против вещательной компании Mediaset в Италии. В апреле 2012 года суд в Гамбурге наложил на YouTube ответственность за пиратский контент, а китайские кинопроизводители заявили об ущербе в 308 миллионов долларов из-за нарушения авторских прав.