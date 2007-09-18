Регионалов атаковали хакеры?
14:18, 18 сентября 2007Наука и IT
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В прес-службе партии подозревают связь с Тимошенко
Партия регионов заявляет о попытках взлома своего Интернет-сайта.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, вечером 17 сентября и утром 18 сентября официальный Интернет-сайт Партии регионов неоднократно подвергался хакерским атакам, что привело к сбоям в его работе.
Пресс-служба партии обращает внимание на тот факт, что сайт был заблокирован накануне анонсированной пресс-конференции о деятельности Юлии ТИМОШЕНКО.
Пресс-служба Партии регионов приносит извинения всем посетителям сайта Партии регионов и заверяет, что ею предприняты и впредь будут предприниматься соответствующие меры для обеспечения нормальной работы сайта.
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