Регионалов атаковали хакеры?

Партия регионов заявляет о попытках взлома своего Интернет-сайта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, вечером 17 сентября и утром 18 сентября официальный Интернет-сайт Партии регионов неоднократно подвергался хакерским атакам, что привело к сбоям в его работе.

Пресс-служба партии обращает внимание на тот факт, что сайт был заблокирован накануне анонсированной пресс-конференции о деятельности Юлии ТИМОШЕНКО.

Пресс-служба Партии регионов приносит извинения всем посетителям сайта Партии регионов и заверяет, что ею предприняты и впредь будут предприниматься соответствующие меры для обеспечения нормальной работы сайта.