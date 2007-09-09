”Макларен” оштрафован за коробку передач

"Макларен" оштрафован на 50 тысяч долларов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальный сайт "Формулы-1". Эту сумму британская команда заплатит за использование в Венгрии новой облегченной коробки передач, не проходившей краш-тест.

По словам представителей "Макларена", речь идет о незначительной модификации коробки передач, поэтому повторный краш-тест проводить не стали и просто поставили в известность Международную федерацию автоспорта (ФИА) об изменениях в конструкции.

Данный вопрос был рассмотрен стюардами "Гран-при Италии", который начался в пятницу. Судьи пришли к выводу, что "Макларен" нарушил статью 16.1.2 технического регламента "Ф-1", которая предписывает проводить испытания любых модификаций каждого узла в болиде. В качестве наказания на команду Рона Денниса был наложен денежный штраф в размере 50 тысяч долларов.

Венгерский "Гран-при" состоялся более месяца назад, 5 августа, и победу в той гонке одержал пилот "Макларена" Льюис Хэмилтон.