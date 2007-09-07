Европолиция запретит размещать в Сети информацию о взрывчатке

Еврокомиссар по юстиции, свободам и безопасности Франко Фраттини считает необходимым ввести в странах-членах Евросоюза запрет на размещение в интернете информации о создании взрывчатых веществ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии.

По его словам, речь идет о том, чтобы ввести уголовное наказание за распространение такой информации.

Собеседник агентства отметил, что это лишь одно из предложений в новом пакете мер по борьбе с терроризмом, с которыми Фраттини ознакомил членов Европарламента в Страсбурге. Предложения будут официально внесены на рассмотрение государств ЕС в ноябре, добавил представитель пресс-службы.

В частности, по его словам, Фраттини предлагает создать при Европолиции, объединяющей национальные полицейские органы, базу данных о взрывчатых веществах и систему экстренного оповещения на случай их кражи. Кроме того, еврокомиссар высказался за создание в масштабах ЕС единой системы регистрации данных об авиапассажирах по аналогии с США.

Новые меры по борьбе с терроризмом продиктованы высокой вероятностью терактов в странах ЕС, в частности, в Испании, Италии, Бельгии, Великобритании и Германии, сказал представитель пресс-службы Еврокомиссии.