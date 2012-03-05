Астрономы вычислили, как далеко дошел радиосигнал с Земли другим цивилизациям

Астрономы вычислили, как далеко за последние годы ушел радиосигнал, посланный с Земли для поиска внеземных цивилизаций.

Напомним, что Земля вещает в радиодиапазоне с 1895 года, то есть со времени изобретения первых аппаратов Поповым и Маркони. Сигналы в теории могут дать знать другим формам жизни о существовании человечества.

Исследователи решили выяснить, как далеко «добежал» радиосигнал за прошедшие годы, пишет DailyMail.

Ученые определили, что радиоволны разбежались на расстояние 200 световых лет от Земли во все стороны. С точки зрения человека расстояние огромное, но по меркам Млечного Пути оно совсем небольшое. Ведь его диаметр составляет 118800 световых лет.

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