Милиция закрыла популярный украинский файлообменник

Популярный украинский файлообменник Ex.ua - закрыли, сообщают Подробности со ссылкой на данные портала watcher.com.ua.

Как сообщается в блоге компании imena.ua, вчера было приостановлено обслуживание домена, а сегодня доступ к сайту стал невозможным.

По данным другого сайта, siteua.org, Ex.ua был закрыт правоохранителями: якобы вчера они пришли в офис компании "Воля-Кабель" и остановили работу сервиса. Кроме того, последние несколько дней абоненты компании "Воля" жаловались на проблемы с доступом в интернет - возможно, эти два факта как-то взаимосвязаны.

Именно правоохранителями были закрыты предшественники Ex.ua - файлообменные сервисы Infostore и io.ua. Интересно, что в прошлом году Ex.ua заявлял о планах запуска лицензионного контента на своем сайте.

Ресурс был одним из самых популярных в Украине, занимая от 15% до 25% всего внутриукраинского трафика.

Министерство внутренних дел признало, что популярный украинский файлообменник EX.ua закрыли они.

Об этом пишет "Украинская правда. Жизнь" со ссылкой на слова заместителя руководителя пресс-службы МВД Сергея БУРЛАКОВА.

"Милиция закрыла EX.ua в рамках расследования уголовного дела по части 2 статьи 176 Уголовного дела (нарушение авторских и смежных прав)", - сообщил он.

По его словам, расследование длилось около полугода, и было инициировано международными компаниями (Adobe Systems Inc., Microsoft Corporation, Graphisoft Inc. и др., программные продукты которых длительное время незаконно распространялись через веб-сайт "ЕХ.ua").

"Сегодня был проведен обыск, санкционированный судом в офисном помещении, в дата-центрах. Изъято большое количество компьютерной и сетевой техники, около 200 серверов, контента на них более чем на 6000 терабайт", - сказал С.БУРЛАКОВ.

"Проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели и подозреваемые. Сейчас уже 16 человек. После проведения этих следственных действий будет установлен статус этих людей", - добавил он. Максимальный срок наказания по этой статье - 5 лет заключения.

Как сообщается на сайте МВД, уже известно, что администрацию ресурса возглавлял гражданин Латвии.