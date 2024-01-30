Сейчас в Антарктике продолжается лето, а температура повышается до +5 градусов.

Обычно с Антарктикой ассоциируются только снег, лед, мороз и сосульки, но сейчас там царит лето, а температура колеблется около "нуля". Об этом рассказали в Национальном научном Антарктическом центре.

По данным ученых, нынешним летом самая высокая температура достигла +5° (3 января), а самая низкая зарегистрирована 12 января, когда столбики термометров показали -1,2°.

"Конечно, в таких условиях снега тают, а Антарктика приобретает зеленый цвет, ведь из-под белого покрова выныривает уникальная антарктическая растительность", - рассказывают исследователи.

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По их данным, среди местной флоры есть два вида сосудистых растений. Это щучник антарктический, который является родственником нашего овса, и жемчужница. Кроме них, в Антарктике есть также около 100 видов мхов и лишайников, которые также придают ей зеленый цвет.

Как сообщается, украинские полярники исследуют, как влияет изменение климата на антарктическую растительность. Для этого они ведут учет кустиков и их распространение. А разрастаться антарктическим растениям, помимо изменения климата, помогают пингвины. Ведь именно они щедро "удобряют" скалы и узкие участки почв, делая их пригодными для дальнейшего озеленения.

Пингвины в Антарктиде

Две недели назад в Антарктиде сняли редкого белого пингвина. Этот экземпляр белый из-за генетического заболевания, вызванного частичной потерей пигментации оперения или меха животных.

В целом, по данным ученых, зимой тысячи колоний императорских пингвинов живут и размножаются на замерзшем морском льду на побережье Антарктики. Но с годами лед под их ногами таял и теперь императорские пингвины бегут от глобального потепления вглубь Антарктиды.

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