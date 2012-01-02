Шпионскую технику вмонтировали в бытовые вещи

Сотрудники СБУ в Черновицкой области задержали местного жителя во время реализации крупной партии специальных технических средств негласного получения информации. У задержанного изъято 44 спецсредства, закамуфлированных под бытовые приборы и оргтехнику, на сумму свыше 10 тысяч гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ в Черновицкой области, предприимчивый черновчанин на протяжении 2011 года при помощи сети Интернет наладил бизнес по доставке на Буковину и продаже запрещенных для свободного обращения специальных технических приборов, позволяющих скрыто собирать аудио-, видеоинформацию, отслеживать перемещение любого лица или мобильного объекта.

Следователем Управления СБУ в Черновицкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.359 (приобретение и сбыт специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины. Продожается следствие.