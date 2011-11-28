Основатель Facebook пророчит смерть электронной почте

Марк Цукерберг, основатель социальной сети Facebook, считает, что пик популярности электронной почты уже прошел.

Статистика comScore показывает, что число сообщений, отправленных веб-пользователями 12-17 лет, в течение прошлого года сократилась на четверть.

А посещаемость ресурсов, предоставляющих услуги электронной почты, уменьшилось на 6,6%.

Исследование, проведенное не так давно по заказу британского провайдера TalkTalk, показало, что лишь 51% местных тинейджеров и 20-летних ставят электронную почту на первое место среди электронных средств общения.

Отраслевые эксперты считают, если эта тенденция сохранится, когда молодежь повзрослеет, электронной почте в привычном ее понимании долго не жить.

Подростки все чаще используют альтернативные средства обмена информацией. Это мгновенные сообщения, отправленные с мобильных телефонов, и переписка через сайты социальных сетей.

Отметим, Марк Цукерберг заявлял о скорой смерти электронной почты еще в ноябре прошлого года на презентации службы обмена мгновенными сообщениями на своем сайте.

ТСН