В домене верхнего уровня .mobi началась регистрация

С 22 мая 2006 года началась регистрация имен в домене верхнего уровня .mobi, предназначенном для сайтов, которые будут просматриваться на мобильных телефонах и беспроводных устройствах, пишет The Register. Регистрация будет проходить в три этапа.

До 29 мая 2006 года включительно зарегистрировать мобильные имена смогут только компании, являющиеся членами GSM Association, Celluar Telecommunications and Internet Association (CTIA) и Mobile Marketing Association (MMA). На втором этапе, с 12 июня по 21 августа 2006 года, в мобильном домене смогут зарегистрировать доменное имя компании-владельцы товарных знаков. Для них стоимость регистрации доменного имени составит 112 долларов. На третьем этапе регистрации, называемом General Registration, начиная с 14 сентября 2006 года, уже каждый желающий сможет получить доменное имя в зоне .mobi.

Решение о введении нового домена верхнего уровня .mobi было принято на конференции ICANN в Люксембурге летом 2005 года. Новая доменная зона .mobi предназначена для сайтов и сервисов, ориентированных на работу с мобильными телефонами и беспроводными устройствами. Организация Mobile Top Level Domain разработала правила и рекомендации, призванные обеспечить нормальную работу сайтов на любых мобильных телефонах, часть из которых уже опубликованы на их сайте.

Спонсором новой доменной зоны выступили компании Microsoft, Ericsson, Nokia, Samsung, T-Mobile, Vodafone, Telefonica Movilies, Hutchinson 3 и ассоциация GSM. По словам директора Mobile Top Level Domain, на сегодняшний день большинство людей обладают мобильными устройствами с возможностью доступа в интернет, а не компьютерами, подключенными к сети. Создатели мобильного домена ожидают к 2008 году 1,3 миллиарда мобильных пользователей. Следует заметить, что численность интернет-пользователей в 2005 году уже превысила 1 миллиард человек.

Лента.ру