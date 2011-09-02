Dior представил дизайнерский смартфон с бриллиантами (фото)

08:15, 02 сентября 2011
Наука и IT
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Обойдется в 122 тыс. долларов

Модный дом Christian Dior анонсировал компактный сенсорный мобильный телефон класса люкс - Dior phone Touch.

Его отличительные черты - простая и удобная навигация, а также компактные размеры, которые позволяют хранить его даже в самой маленькой сумочке.

Размеры новинки - 103,1x50, 3x12,8 мм, а вес - 137 г. Устройство имеет сенсорный дисплей 3,2 дюйма, камеру 5 Мп, а также слот для карт памяти формата microSD.

99 деталей Dior phone были вручную собраны во французской мастерской. Для его создания были использованы драгоценные материалы - сапфировое стекло, сталь, золото, бриллианты и перламутр.

Культовый узор Cannage выгравирован на сапфировом стекле. Этот узор - один из знаменитых символов Дома Dior.

Новый телефон обрамлен сапфировым стеклом знаменитых цветов великого кутюрье: черного, красного, белого и голубого. А чехол для нового Dior phone сделан из мягкой кожи также с фирменным узором Cannage.

Иконы, звуковые эффекты, оформление окошек дополнений выполнены в стилистике парижского бутика, а иконки Twitter, Facebook, Google, YouTube, Blogger выполнены в стиле табличек с названиями улиц Парижа. Каждый звуковой эффект эксклюзивно разработан для новинки аудиодизайнером.

Dior phone появится у продажи этой осени. Версия с бриллиантами, белым золотом и жемчугами обойдется в 122 тыс. долларов. Более скромная версия - в 4700 долларов в парижском Colette.

Напомним, что это уже не первый дизайнерский телефон от Dior. Три года тому назад Модный дом выпустил Black Diamond Phone Dior.

ТСН

 

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