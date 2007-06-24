В Харькове вместо танков начали разрабатывать технику для инопланетян
20:07, 24 июня 2007Наука и IT
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Монстр для блокбастера по роману Стругацких
Технику для инопланетной цивилизации начало разрабатывать Харьковское конструкторское бюро имени Морозова, известное на весь мир своими БТР-ами.
Секретная разработка предназначена для съемок фантастического блокбастера "Заселенный остров" по роману братьев Стругацких. По просьбе режиссера фильма Федора Бондарчука, специалисты создали необычную машину, ведь действие ленты происходит в XXII веке. По условиям контракта, конструкторы пока еще не показывают фантастического монстра. Впрочем специалисты утверждают: уникальная машина работает безотказно и уже выдержала первый экзамен в съемках.
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