Украденный компьютер передал хозяину снимки вора

В Калифорнии (США) полиция обнаружила украденный компьютер благодаря программе, которая отправила владельцу информацию о местонахождении преступника и даже его фотографии, передает Би-би-си.

Еще до кражи в марте т.г. хозяин установил программу, которая отслеживает местонахождение компьютера. Она также отправляет владельцу фотографии, сделанные встроенной камерой, и изображения рабочего стола компьютера.

Когда потерпевший обратился в полицию, он упомянул о существовании этой программы. Вскоре он стал получать снимки, на которых бородатый молодой человек спит на диване или сидит полураздетым перед компьютером. Кроме того, хозяин узнал, что бородач просматривает свою электронную почту. Всю эту информацию он передал в полицию, однако та не предприняла активных действий.

Тогда владелец украденного компьютера начал описывать происходящее в своем блоге. История получила огласку в СМИ.

Журналисты позвонили в полицию, и через несколько часов после этого полиция арестовала 27-летнего таксиста. Как пояснил задержанный на допросе, он знал, что пользуется краденым компьютером, но обвинений в краже со взломом ему не предъявлено. Возможно, он купил краденое у похитителя.