Эксперты: Власть недооценивает влияние социальных сетей

Пока отечественные социальные сети практически не политизированы, потому что наша власть явно недооценивает степени влияния сетей на общество, отмечают эксперты. Но долго украинская аудитория соцсетей вне политики не продержится, промывание мозгов народу через социальные сети — мировой тренд.

Об этом пишет журналWEEKLY.UA.

Барак ОБАМА, например, строит на них свою избирательную кампанию и недавно не поленился лично обратиться к 500-миллионной аудитории Facebook с разъяснением своей экономической политики, отмечает издание.

При этом WEEKLY.UA приводит данные Международного кадрового порталу hh.ua, согласно которым, 84,4% украинцев, пользующихся социальными сетями, наблюдают за жизнью своих знакомых, 23,11% — ищут единомышленников, 16,5% занимаются саморекламой, 12,3% завязывают с помощью сети любовные отношения, а 6,3% пользуются социальными сетями, потому что это модно.

Первоначальной целью соцсетей был поиск друзей по интересам. Но таких на сегодня, как показывает опрос, осталось в сетях меньше четверти из всех пользователей. Подавляющее большинство интересуют подробности чужой жизни, а поскольку в соцсетях человек может увидеть только то, что ему готов показать другой, сети превращаются в реалити-шоу типа «Дома-2», — рассказала журналу директор пиар-агентства Людмила ШИКОТА.