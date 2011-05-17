Эксперт: Украина – самый перспективный IT-рынок в Восточной Европе

Украина является наиболее перспективным рынком высоких технологий и инноваций в Центральной и Восточной Европе, который не уступает российскому по потенциалу НИОКР и инновациям, а по возможностям роста превосходит его.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ИФ «TA Venture» со ссылкой на выступление директора TA Venture Виктории ТИГИПКО на Украинском инвестиционном саммите Института Адама Смита в Лондоне.

По словам В. ТИГИПКО, на данный момент одним из наиболее активно развивающихся секторов IT-отрасли является электронная коммерция, темпы годовой динамики которой составляют 80% против 35% в России и 19% в мире.

Кроме того, уже в 2010 году объем отечественного рынка интернет-торговли превысил 1 млрд. долларов.

«При этом доля электронной коммерции в нашей стране составляет лишь 0,4% в розничной торговле против 1,6% в России и 4% в США, что говорит об огромном потенциале роста», – сказала В.ТИГИПКО.

Она отметила, что Украина уже входит в ТОП-30 стран мира и шестерку наиболее привлекательных стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) по IT-аутсорсингу. Только в 2010 году доходы аутсорсинговой индустрии в Украине составили 1 млрд. долларов от 1000 IT-компаний, в которых работает около 200 тыс. программистов.

Кроме того, по ее данным, Украина — самый динамичный интернет-рынок в регионе Центральной и Восточной Европы по количеству пользователей, показавший рост на уровне 15% в 2010 году против 14% в России и 7% в Польше. В итоге за минувший год общее количество пользователей сети Интернет в нашей стране, по оценке эксперта, достигло 13,9 млн. человек.

Она также отметила, что росту украинского ІТ-сектора способствуют высокие темпы развития венчурного и частного инвестирования. Так, с целью диверсификации своих портфелей местные и иностранные венчурные фонды уже создают партнерства для соинвестирования в венчурные проекты в Украине. При этом наиболее интересными сферами для них являются социальный шоппинг и социальные игры, онлайн-туризм и финансовые услуги, а также интернет-реклама и мобильные приложения, которые пользуются большой популярностью среди отечественной интернет-аудитории.

К тому же Украина обладает сильным научно-исследовательским ресурсом, огромным числом талантливых специалистов в различных областях, особенно в физике и математике. Сейчас около 400 украинских вузов готовят IT-профессионалов и выпускают более 30 тыс. специалистов в год, благодаря чему Украина занимает 4-е место в ТОП-10 стран по числу сертифицированных кадров в сфере высоких технологий.

В. ТИГИПКО считает, что если «учесть намерение украинского правительства» разработать законодательство, способствующее развитию инновационно-венчурной экосистемы и поддержке ІТ-отрасли в том числе, то украинская венчурная индустрия имеет высокие шансы стать серьезным игроком на глобальном венчурном рынке.

«Наша страна способна создавать IT-стартапы с глобальным потенциалом, партнерства с мировыми и российскими венчурными фондами, а также выступать совместно с

ними в роли инвестора», — резюмировала она.

Справка УНИАН. Инвестиционный фонд «TA Venture» с 2010 года инвестирует в перспективные интернет-проекты, фокусируясь на проектах в Украине, России и других странах СНГ. Фонд также инвестирует в аналогичные проекты в США и в Европе. Фонд оперирует 20 млн. долл. первоначального капитала и находится в управлении команды профессионалов, имеющей более чем 10-летний опыт в сфере венчурного инвестирования и предпринимательства.

Украинский инвестиционный саммит Института Адама Смита - ежегодная оригинальная и крупнейшая в мире бизнес-встреча в Лондоне по инвестициям в Украину, которая собрала вместе уже несколько тысяч действующих и потенциальных инвесторов со всего мира.