В Пекине возникла массовая драка за новые белые смартфоны

В Пекине несколько человек пострадали в результате массовой драки, которая произошла у входа в магазин компании Apple, где началась продажа смартфона iPhone 4 белого цвета, сообщает Газета.ру.

По данным CNN, конфликт спровоцировал покупатель, который попытался пройти в магазин без очереди. После третьей попытки, охрана магазина Apple Store решила задержать мужчину и выдворить его за пределы территории магазина, однако на сотрудников Apple напал родственник задержанного.

В результате чрезвычайного происшествия администрация магазина приняла решение закрыть входную стеклянную дверь.

Из-за обрушения двери четыре человека получили травмы и были доставлены в больницу. Работа магазина временно приостановлена, полиция проводит осмотр места происшествия.

В Китае после старта 6 мая продаж планшета iPad 2 и смартфона iPhone 4 в белом корпусе у магазинов Apple Store образовались большие очереди.