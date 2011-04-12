Россия отказалась от украинско-бразильского космического проекта

Россия отказалась участвовать в украинско-бразильском проекте по запуску ракет "Циклон-4" с космодрома Алкантара. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Юрий Алексеев.

Ранее предполагалось, что российское Конструкторское бюро транспортного машиностроения (КБТМ, Москва), участвовавшее в создания ракетных систем "Циклон" предыдущего поколения, будет создавать пусковой комплекс и для "Циклона-4". "Россия нам отказала. Мы большую часть наземного стартового комплекса будем делать в Днепропетровске", - сообщил Ю.Алексеев. Часть работ выполнит завод "Азовмаш" (Мариуполь).

Глава космического ведомства отметил, что Украина уже вложила в проект 150 млн долл. Первый летный образец ракеты готов на 8%, полномасштабный макет носителя для отработки операций на стартовой площадке - на 20-25%. Для завершения программы "Циклон-4" необходимо еще 260 млн долл. Парламент 5 апреля 2011 г. разрешил правительству выдавать гарантии для привлечения кредита на необходимую сумму. "Первый вице-премьер Андрей Клюев обещал решить вопрос финансирования в апреле", - сказал Ю.Алексеев. Пробный пуск ракеты планируется на первое полугодие 2013 г. Заказчика на полезный груз ищут. "Могу сказать, что японцы уже заинтересовались", - сказал глава ГКАУ.