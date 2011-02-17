Канада подверглась хакерской атаке из Китая

Иностранные хакеры предприняли беспрецедентную атаку с китайских серверов на канадские правительственные компьютерные системы и получили доступ к закрытой информации, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телекорпорацию CBC и высокопоставленный источник в правительстве.

Злоумышленники успешно взломали системы министерства финансов и казначейства (Treasury Board). Им удалось взять под контроль компьютеры высокопоставленных чиновников и получить пароли к правительственным базам данных. Сейчас выясняется, какой объем конфиденциальной информации был похищен. Вслед за обнаружением взлома власти немедленно закрыли доступ в интернет обоим министерствам, чтобы не допустить отправки похищенной информации на компьютеры хакеров.

Эксперты уже много лет предупреждали канадское правительство о высокой уязвимости его электронных систем перед лицом возможных кибератак, подчеркивает CBS.

Впервые атака была зафиксирована в начале января. Первоначально сообщалось лишь о попытках взломать федеральные сети. Пока нельзя точно установить, являются ли хакеры китайцами или за атакой стоят граждане другого государства, направившие ее через Китай.