До того, как Юлий Цезарь ввел юлианский календарь, год выглядел совсем иначе, содержа всего 4 месяца по 31 дню в каждом.

Ученые установили, что 46 год до н. э. длился 445 дней, что на целых 80 дней больше, чем привычный год.

Год - это то, сколько времени нужно Земле, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца и вернуться в точку, которую человечество установило как начало нового года, пишет Iflscience. Отмечается, что современные календари размечены очень четко, но так было не всегда. Более ранние календари были не столь эффективны.

До того, как Юлий Цезарь ввел юлианский календарь, год выглядел совсем иначе, содержа всего 4 месяца (март, июль, октябрь и май) по 31 дню в каждом. Другие были короче, содержащими по 29 дней в каждом, за исключением февраля с 28 днями.

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В результате календарь быстро рассинхронизировался с движением Земли вокруг Солнца, и примерно к 200 году до н. э. он был настолько сбит, что почти полное затмение, которое произошло в то время, которое мы сейчас называем 14 марта, было зафиксировано как произошедшее 11 июля.

"Вставной месяц" под названием Мерседониус нужно было добавлять каждые несколько лет, чтобы противодействовать беспорядку в исчислении.

Это был не лучший способ ведения календаря. Хотя Мерседониус использовали для приведения календаря в соответствие с годом, он был также предметом политических злоупотреблений. Дело в том, что Коллегия понтификов имела право изменять календарь и иногда использовала его в политических целях, например, для продления чьего-либо срока полномочий.

Юлий Цезарь позже исправил беспорядок, введя юлианский календарь в 45 году до н. э., добавив один или два дня к коротким месяцам (кроме февраля), чтобы общее количество дней в году составляло 365.

"Затем, обратив внимание на реорганизацию государства, он реформировал календарь... и подстроил год под ход солнца, сделав его состоящим из 365 дней, отменив вставной месяц и добавляя один день каждый четвертый год", - описал римский историк Светоний в "Жизни Юлия Цезаря".

Но... оставалась проблема, которую нужно было решить - год все еще не соответствовал временам года и, чтобы исправить это, Цезарь добавил несколько месяцев к 46 году до н. э.

"Чтобы правильный отсчет времен года мог начаться со следующих январских календ, он вставил два месяца между ноябрьским и декабрьским", - писал Светоний, - "поэтому год, в котором были сделаны эти изменения, был годом из 15 месяцев, включая вставной месяц, который относился к этому году согласно прежнему обычаю".

В результате 46 год до н. э. стал самым длинным годом в зафиксированной истории - 445 дней, и иногда его называют annus confusedis, или "годом путаницы".

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